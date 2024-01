Manifestação em apoio a Morales cresce na Bolívia com mais bloqueios e primeiras vítimas

Milhares de agricultores se somaram a uma manifestação em apoio ao ex-presidente Evo Morales que já deixou dois civis mortos e 11 polícias feridos devido a bloqueios de estradas desde a última segunda-feira.

Os apoiadores do presidente, de 64 anos, inabilitado pela justiça para disputar as eleições presidenciais de 2025, completaram hoje quatro dias de manifestação nas estradas, em meio a confrontos esporádicos com a força pública.

Os cocaleiros e demais organizações camponesas exigem a renúncia dos juízes do Tribunal Constitucional que decidiram contra Morales, bem como a convocação imediata de eleições judiciais. Os magistrados dessa e de outras cortes prorrogaram seus próprios mandatos, que deveriam ter terminado no ano passado, na ausência de um acordo no Congresso para convocar eleições para definir as novas autoridades judiciais.