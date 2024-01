Iraque e EUA planejam reduzir tropas da coalizão internacional antijihadista

O Iraque e os Estados Unidos iniciaram conversas para determinar um "calendário preciso" com o objetivo de reduzir as tropas da coalizão internacional liderada por Washington que luta contra o grupo Estado Islâmico (EI) no país do Oriente Médio, indicou nesta quinta-feira (25) o governo de Bagdá

Os dois países concordaram em criar "grupos de trabalho" para avaliar o "perigo" representado pelo EI e "determinar um calendário preciso" de diminuição de soldados, disse o ministério iraquiano das Relações Exteriores.

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, confirmou o início das reuniões "nos próximos dias".