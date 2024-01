Escândalo de acusações falsas nos Correios britânicos chega às urnas

Após o escândalo das falsas acusações de roubo, uma ex-funcionária dos Correios Britânicos decidiu disputar as eleições legislativas para defender seus colegas.

Yvonne Tracey, de 68 anos, quer concorrer nas urnas com uma proeminente figura da política britânica: o centrista Ed Davey, líder dos Liberais-Democratas, a terceira força política britânica atrás dos dois principais partidos - conservador e trabalhista.

A indignação cresceu no Reino Unido após a transmissão, no final de janeiro, de uma série dedicada ao escândalo, e esse deputado se encontrar no centro da tempestade por causa deste assunto.