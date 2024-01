Equador destrói 22 toneladas de cocaína apreendidas em sua maior operação antidrogas

"O juiz ordenou a remoção da substância, e no momento estamos no processo de destruição dela", afirmou à imprensa o general William Villaroel, diretor da polícia antidrogas.

A descoberta da cocaína ocorreu no domingo em um galpão de uma propriedade. As autoridades acreditam que ela seria transportada para a Ásia, Europa e América por meio de pequenas aeronaves.

Com essa técnica, é possível destruir 1.500 kg por hora, o que é 21 vezes mais rápido do que os 70 kg por hora obtidos pela incineração.

Esse método permite a redução do tempo para destruição e tem uma eficácia de 100%, de acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

A droga é então misturada com cimento, vidro, areia e cinzas, encapsulando-a e inativando-a, segundo as autoridades. A mistura resultante inclusive serve para fabricar blocos de concreto para construção.

Situado entre os maiores produtores mundiais de cocaína, Colômbia e Peru, o Equador se tornou um centro logístico para a distribuição da droga. Em 2023, o país apreendeu o recorde de 220 toneladas.

A nação, que já foi considerada um oásis de paz, está sangrando devido a uma guerra entre facções criminosas ligadas a cartéis mexicanos e colombianos, que lutam entre si e contra as forças de segurança pública.

Após a fuga do chefe de uma facção da prisão, o presidente Daniel Noboa declarou há duas semanas que o país está em "conflito armado interno", com as forças militares conduzindo operações para conter as organizações narcotraficantes, das quais já confiscaram cerca de 36 toneladas.