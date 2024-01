Economia dos EUA cresce 2,5% em 2023, mais do que em 2022

A economia dos Estados Unidos cresceu mais do que o esperado nos últimos meses de 2023, ano que fechou com uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,5%, acima dos 2,1% de 2022, informou o Departamento do Comércio nesta quinta-feira (25).

Com a campanha eleitoral em curso e o presidente Joe Biden em busca da reeleição, a maior economia do mundo teve um crescimento no último trimestre de 3,3% na projeção anual. O resultado foi apoiado por um mercado de trabalho sólido e pelos gastos do consumidor.