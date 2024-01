Corte constitucional francesa anula medidas mais controversas da reforma migratória de Macron

Os nove "Sábios", como são conhecidos os membros do tribunal, retiraram as restrições impostas ao reagrupamento familiar, ao endurecimento do acesso a benefícios sociais e ao pagamento pelos estudantes estrangeiros de uma "fiança" pelo seu retorno.

O Conselho Constitucional francês anulou nesta quinta-feira (25) as medidas mais polêmicas da reforma migratória do presidente Emmanuel Macron, entre elas, a instauração de cotas pelo Parlamento, a limitação do reagrupamento familiar e a criação de um crime de "permanência irregular".

Outras medidas eliminadas são a reintrodução de um crime de permanência irregular, o estabelecimento de cotas de imigração pelo Parlamento e a concessão de visto de longa duração a britânicos com residência secundária na França.

O alto tribunal superior retirou do texto as principais medidas que a aliança centrista de Macron, que não tem maioria absoluta no Parlamento, acordou com a oposição de direita Os Republicanos (LR) para conseguir o seu apoio em dezembro para esta reforma controversa.

Os anúncios deram origem a críticas da direita em favor de uma reforma constitucional.

Trata-se de uma decisão "política, mais do que jurídica", e, portanto, "uma reforma constitucional parece mais necessária do que nunca para proteger o destino da França!", afirmou o líder do LR, Éric Ciotti, na rede social X.

O endurecimento da lei havia provocado uma crise no partido e no governo, que resultou na renúncia de um ministro. Macron também demitiu quase todos aqueles que criticaram a reforma no início de janeiro, quando nomeou um novo governo, que tomou uma orientação mais à direita.

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, comemorou que a corte tenha validado "integralmente" os artigos propostos inicialmente pelo governo e assegurou que nunca uma lei previu "tantos meios para expulsar criminosos" estrangeiros.