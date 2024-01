Corte constitucional francesa anula as medidas mais controversas da reforma migratória de Macron

O Conselho Constitucional francês anulou nesta quinta-feira (25) as medidas mais polêmicas da reforma migratória do presidente Emmanuel Macron, entre elas, a instauração de cotas pelo Parlamento, a limitação do reagrupamento familiar e a criação de um crime de "permanência irregular".

"O Conselho Constitucional censura 32 artigos da 'lei para controlar a imigração, melhorar a integração', que contava com 86", anunciou o alto tribunal, que também modificou outros cinco artigos dessa reforma, cuja aprovação gerou uma grave crise na base governista.