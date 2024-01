Coreia do Sul vai enfrentar Arábia Saudita nas oitavas da Copa da Ásia

A Coreia do Sul empatou em 3 a 3 com a Malásia, nesta quinta-feira (25), na terceira e última rodada do Grupo E da Copa da Ásia, resultado que classifica a equipe na segunda colocação da chave e a coloca frente à frente com a Arábia Saudita nas oitavas de final, em um confronto entre dois favoritos ao título.

O duelo contra a Malásia estava empatado em 2 a 2 até os acréscimos do segundo tempo, quando um pênalti convertido por Son Heung-min (90'+4) parecia garantir a vitória sul-coreana, mas o malaio Romel Morales deixou tudo igual novamente (90'+15).

O ponto conquistado não serviu para a Malásia (4ª, 1 ponto) avançar. A liderança do grupo ficou com o Bahrein (6 pontos), que em jogo simultâneo venceu por 1 a 0 a Jordânia (3ª, 4 pontos), classificada como um dos melhores terceiros colocados entre todas as chaves.