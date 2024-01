Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, provedora de software de redes que está construindo o futuro das redes com soluções nativas de nuvem executadas em qualquer nuvem, recebeu o contrato para modernizar e inovar os recursos de envio de mensagens, capacitando a prontidão do 5G nas redes da Deutsche Telekom na Áustria, Eslováquia, Grécia e República Tcheca.

A Mavenir está implementando a solução Controlador de Mensagens totalmente nativa de nuvem em quatro propriedades da Deutsche Telekom na Europa. A solução premiada e líder mundial de envio seguro de mensagens da Mavenir foi criada para ajudar as operadoras a alcançar um crescimento de receitas em redes de várias gerações, 2G, 3G, 4G, 5G e além, através de envio protegido de mensagens de Aplicativo para Pessoa (A2P, Application to Person). Além disso, um número crescente de comunicação máquina a máquina (M2M, machine-to-machine) e aplicações para Internet das Coisas (IoT, Internet of Things) possibilitadas por 5G dependem do envio de mensagens com recursos como ativação OTA (over-the-air) remota de dispositivos e melhores eficiências energéticas, conforme necessário por SMS comparado com uma conexão permanente de dados.

No Controlador de Mensagens, a Mavenir consolidou as necessidades de envio de mensagens em todas as gerações de redes (2G/3G/4G/IMS/5G) em uma única solução para evitar a criação de complexidade desnecessária. Além dos recursos de MMSC, SMSC, IP Short Message Gateway (IP-SM GW) e firewall para SMS, a solução também inclui a função de SMS (SMSF), possibilitando o envio de mensagens em redes 5G. Esse conjunto de funções, entregues em uma única solução, garante uma experiência de envio de mensagens simplificada e ajuda as operadoras a encerrar a infraestrutura legada principal sem dificuldades. É fornecido como uma solução nativa de nuvem totalmente conteinerizada, que pode ser executada em qualquer nuvem. Isso aumenta a agilidade e a flexibilidade ao passo em que reduz o custo, o consumo de energia e a pegada de carbono.