Comunicado do Business Wire :H.I.G. Capital

A H.I.G. Capital ("H.I.G." ou a "Firma"), uma empresa líder global em investimentos alternativos com US$ 60 bilhões de capital sob gestão, anuncia a abertura de seu escritório em Dubai.

Com sede no Dubai International Financial Centre ("DIFC"), o novo escritório* abrigará os profissionais de Formação de Capital da H.I.G., que trabalharão em estreita colaboração com os atuais investidores locais e regionais da H.I.G. no Oriente Médio e desenvolverão novas parcerias estratégicas. Oliver Slade, diretor administrativo, e Alexia Klat, diretora, liderarão os esforços da H.I.G. na região. Essa presença local permitirá que a H.I.G. aprofunde as relações com seus investidores na região, proporcionando maior acesso a investimentos alternativos em toda a plataforma global do segmento de middle-market da H.I.G. nos EUA, Europa e América Latina.

Jordan Peer Griffin, diretor-executivo de Gestão e chefe global de Formação de Capital, comentou: "Estamos animados em expandir nossa presença estabelecendo o primeiro escritório da H.I.G. no Oriente Médio. A H.I.G. tem sido parceira de investidores na região nos últimos 30 anos, e o escritório em Dubai fortalece nosso compromisso com a região e nossos investidores, fornecendo soluções de investimento criativas para nossos clientes no atraente cenário de alternativas de mercado médio."