Comunicado do Business Wire :Adani Group

A seguir está um comunicado apresentado pelo presidente do Adani Group, Gautam Adani: Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240125436502/pt/ Chairman Gautam Adani (Photo: Business Wire)

Em 25 de janeiro de 2023, há exatamente um ano, surgiu a notícia de que um vendedor a descoberto em Nova York tinha colocado online uma compilação de acusações contra o Adani Group. O relatório continha as mesmas alegações sem base que alguns detratores tinham tentado ressuscitar, para punir mediante um conjunto astuciosamente elaborado de meias-verdades seletivas, extraídas de informações divulgadas e disponíveis publicamente. O impacto dos ataques de vendas a descoberto se limita normalmente aos mercados financeiros. Contudo, este foi um ataque bidimensional único, um ataque financeiro, claro, e também um ataque que se estendeu ao espaço político, cada um se alimentando do outro. Com ajuda e favorecidas por alguns meios de comunicação social, as mentiras foram corrosivas o suficiente para erodir substancialmente a capitalização em bolsa de nosso portfólio, já que, em geral, os mercados de capitais são mais emocionais do que racionais. Milhares de pequenos investidores perderam suas economias. Se o plano de nossos detratores tivesse sido totalmente bem-sucedido, o efeito dominó poderia ter paralisado muitos ativos de infraestruturas cruciais, desde portos marítimos e aeroportos até à cadeia de fornecimento de energia, uma situação catastrófica para qualquer país. Entretanto, graças a nossos ativos sólidos, à robustez de nossas operações e à alta qualidade de nossas divulgações, a comunidade financeira mais informada, incluindo credores e agências de classificação de risco, se negou a deixar-se levar pelas mentiras turbulentas e se manteve firme a nosso lado. Não tínhamos nenhum caminho precedente para lidar com esta situação. Em última instância, nossa confiança na solidez de nossos negócios ditou nossa estratégia em grande parte contrária. Nossa primeira decisão foi proteger nossos investidores. Após completar a FPO de 20 bilhões de rúpias, decidimos devolver os rendimentos da FPO. Esta medida, sem precedentes na história corporativa, destacou nosso compromisso com o bem-estar dos investidores e práticas comerciais éticas. No nevoeiro desta guerra, nossa maior arma foi a liquidez adequada. Para aumentar nossas fortes reservas de caixa de 30 bilhões de rúpias, reforçamos ainda mais nossa posição financeira, que arrecadaram 40 bilhões de rúpias adicionais, igual ao reembolso da dívida para os próximos dois anos, por meio da venda de participações nas empresas de nosso Grupo a investidores de posição mundial imaculada, como GQG Partners e QIA. Isto cumpriu os objetivos de preparar um amplo fundo de guerra de reservas em dinheiro, restaurar a confiança nos mercados e criar ativos de infraestruturas de classe mundial para a Índia. Ao pagar adiantado 17,5 bilhões de rúpias de financiamento atrelado à margem, isolamos e protegemos nosso portfólio da volatilidade do mercado. Solicitei à minha equipe de liderança a ter foco nos negócios. Isto catalisou um crescimento recorde de EBITDA de 47% no primeiro semestre do ano fiscal de 2024, com o portfólio Adani gerando seu maior lucro trimestral de todos os tempos no terceiro trimestre do ano fiscal de exercício financeiro de 2024. Isto foi um tapa na cara dos críticos. Executamos um extenso programa de participação com nossas partes interessadas financeiras e não financeiras. Só a equipe financeira realizou cerca de 300 reuniões em todo o mundo nos primeiros 150 dias, garantindo a afirmação de classificações de 104 entidades por nove agências de classificação. Bancos, investidores de rendimento fixo, fundos soberanos, investidores em ações, sócios de joint-ventures e agências de classificação sempre foram nossas principais partes interessadas, pois é a devida diligência, o escrutínio e as análises efetuadas, que dão apoio a nosso regime de divulgação abrangente e transparente.

Nosso foco está em delinear os fatos com transparência e narrar nosso lado da história para expor os motivos daqueles que nos atacaram. Isto levou a uma influência decrescente de campanhas negativas contra nosso Grupo. Uma prova da mudança na percepção pública é o crescimento significativo de nossa base de acionistas, um objetivo principal da Oferta Pública de Acompanhamento. Durante este ano desafiador, nossa base de acionistas expandiu 43%, alcançando quase 7 milhões. Além disto, continuamos comprometidos em manter nosso ritmo de crescimento. O Grupo continuou seus investimentos, evidenciado pelo crescimento da nossa base de ativos a 450 bilhões de rúpias. Este período marcou o lançamento de diversos projetos importantes, incluindo o maior local de geração de energia renovável do mundo em Khavda, uma nova fundição de cobre, um ecossistema de hidrogénio ecológico e a tão esperada reurbanização de Dharavi. Em retrospectiva, a crise revelou uma debilidade fundamental que deixei crescer; não havíamos prestado atenção suficiente em nossos mecanismos de divulgação. Poucos fora da comunidade financeira de infraestruturas sabiam da tamanho, escala e qualidade do que o Adani Group havia feito ou estava fazendo. Sempre acreditamos ingenuamente que todas as nossas partes interessadas não financeiras também nos conheciam e conheciam a verdade sobre nós, que nossas finanças eram robustas, que nossa governação era impecável, que nosso roteiro para o crescimento era medido e que desempenhamos um papel importante em formar a infraestrutura crucial da Índia.

Esta experiência destacou a necessidade de um envolvimento eficaz com nossas partes interessadas não financeiras. Falhamos em combater de modo proativo as narrativas distorcidas de nossos níveis de dívida e as acusações infundadas de partidarismo político, que resultou na propagação de percepções distorcidas. O fato é que, para nossa classe de empresas de transportes e serviços públicos, temos uma das mais baixas relações de dívida / EBITDA (no semestre finalizado em setembro de 2023, este número foi de 2,5x). Além disto, com uma presença comercial de infraestrutura em 23 estados indianos governados por partidos políticos de todos os espectros, somos de fato agnósticos politicamente. As provações e tribulações do ano passado nos ensinaram valiosas lições, nos tornaram mais fortes e reafirmaram nossa fé nas instituições indianas. Embora este ataque tortuoso contra nós, e nossas fortes contramedidas, sem dúvida se converta em um estudo de caso, me senti compelido a compartilhar minhas aprendizagens, pois, se formos nós hoje, poderemos ser outra pessoa amanhã. Não tenho ilusões de que este seja o fim de tais ataques. Acredito que emergimos ainda mais fortes desta experiência e ainda mais inabaláveis em nossa determinação de continuar dando nossa humilde contribuição à história de crescimento da Índia.