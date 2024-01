Comércio pelo Canal de Suez caiu 42% nos dois últimos meses, diz ONU

O comércio que transita pelo Canal de Suez caiu 42% nos dois últimos meses, alertou, nesta quinta-feira (25), uma agência da ONU, ao advertir que os ataques a navios no Mar Vermelho se somam à tensão em outras rotas marítimas como o Canal do Panamá, afetado pelas mudanças climáticas.

"Preocupa-nos que os ataques ao transporte marítimo no Mar Vermelho adicionem tensões a um contexto de perturbações do comércio mundial devido à geopolítica e às mudanças climáticas", como no Canal do Panamá, advertiu, nesta quinta, Jan Hoffmann, encarregado de logística comercial da Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).

Os ataques, iniciados em novembro passado pelos rebeldes huthis do Iêmen no Mar Vermelho, em protesto à situação em Gaza, levaram muitas companhias de navegação a optarem por circundar a África do Sul, o que aumenta os custos e as tarifas do frete marítimo, repercutindo nos preços da energia e dos alimentos, lembrou o funcionário.