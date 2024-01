Combates violentos continuam em Khan Yunis, no sul de Gaza

O Ministério da Saúde do Hamas indicou que 50 pessoas morreram nas últimas 24 horas em Khan Yunis, principal cidade do sul do território palestino e onde o Exército israelense afirmou que franco-atiradores mataram vários "terroristas" durante a noite.

O Exército israelense e combatentes do Hamas seguem travando confrontos violentos nesta quinta-feira(25) no sul da Faixa de Gaza, especialmente em Khan Yunis, onde disparos de tanques atingiram um abrigo da ONU para deslocados na quarta-feira.

Em Deir el Balah, no centro de Gaza, imagens da AFPTV mostram túmulos com nomes dos enterrados escritos com marcador. "Famílias inteiras exterminadas foram enterradas em covas coletivas", declarou Ahmad Abdul Salam, morador do campo de refugiados de Maghazi.

Catar, Egito e Estados Unidos tentam mediar uma nova trégua em Gaza, mais duradoura e que inclua a liberação de reféns e prisioneiros.

Mas em uma gravação obtida pela rede israelense 12, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, considerou "problemático" o papel de mediador do Catar, que acolhe a posição política do Hamas e concedeu centenas de milhões de dólares em ajuda à população de Gaza no últimos anos.