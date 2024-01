Chavismo deixa em suspenso acordo com oposição sobre eleições na Venezuela

"Em 2024, haverá eleições presidenciais porque é o que estabelece a Constituição", disse Jorge Rodríguez, chefe do Parlamento e líder da delegação do governo no processo de negociação mediado pela Noruega.

As autoridades anunciaram na semana passada mais de 30 prisões, entre civis e militares, por cinco supostas conspirações em 2023 e início de 2024, nas quais estariam envolvidos líderes da oposição, agentes de inteligência dos Estados Unidos e do Exército da Colômbia, todos alvos habituais do governo venezuelano nesse tipo de acusação.

O chavismo no poder deixou em suspenso, nesta quinta-feira (25), o acordo com a oposição sobre as eleições presidenciais de 2024 na Venezuela, após denunciar "planos" de magnicídio, e insistiu em rejeitar que a opositora Maria Corina Machado, considerada inelegível, possa ser candidata.

"Iremos até o fim para defender o direito que esse povo tem de escolher o presidente (...), com ou sem acordo de Barbados, porque esse acordo de Barbados está em risco", alertou o deputado ao plenário da câmara.

Ele se referia ao documento assinado em outubro passado no âmbito do processo de diálogo, no qual ambas as partes concordaram com eleições no segundo semestre do ano com observação da União Europeia.

As denúncias de tentativas de magnicídio são frequentes no chavismo, que completa 25 anos no poder.

Rodríguez disse que Maduro tentará a reeleição, depois de o líder socialista ter dito no início do ano que ainda era "prematuro" confirmar sua candidatura.