Brest desafia PSG em rodada marcada por duelo entre Olympique de Marselha e Monaco

Depois de um empate decepcionante com o Strasbourg no Vélodrome (1 a 1) e a eliminação da Copa da França para o Rennes, a equipe do técnico Gennaro Gattuso precisa reagir no duelo com o Monaco, que conseguiu avançar às oitavas da Copa, mas vem de uma dura derrota em casa para o Reimz na Ligue 1 (3 a 1).

O Olympique (7º, 28 pontos), em plena reformulação do elenco na janela de transferências e vários jogadores servindo às suas seleções na Copa Africana de Nações, precisa relançar sua discreta temporada contra o time do Principado (4º, 33 pontos).

Dois gigantes feridos do futebol francês, o Olympique de Marselha e o Monaco, estarão frente a frente na 19ª rodada da Ligue 1, em que o surpreendente Brest (3º) vai ao Parque dos Príncipes para desafiar o líder Paris Saint-Germain.

Depois de um grande início de temporada, o Monaco foi caindo de rendimento e no momento está 10 pontos atrás do PSG, enquanto paira a indefinição sobre o futuro do técnico Adi Hütter.

Com pouco a perder e muito a ganhar, o Brest visita no domingo o PSG como terceiro colocado, a 9 pontos do time parisiense.

Embora o objetivo da equipe no início temporada fosse a permanência na primeira divisão, a grande campanha aumentou a exigência e agora o objetivo é surpreender o time de Kylian Mbappé.

Por sua vez, o Nice (2º), oito pontos atrás do PSG, recebe no sábado o Metz (15º) a fim de esquecer a derrota na rodada passada para o Rennes (2 a 0).

--Jogos da 19ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação: