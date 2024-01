BCE mantém suas taxas de juros inalteradas

O guardião do euro aumentou as suas taxas dez vezes desde meados de 2022.

Este valor está muito abaixo do máximo de 10,6% alcançado em outubro de 2022, após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro do mesmo ano. Mas ainda está acima da meta de 2% estabelecida pelo BCE, instituição sediada em Frankfurt.

Há muita expectativa sobre quando os responsáveis do BCE decidirão sobre seu primeiro corte nas taxas de juros, já que houve uma desaceleração significativa da inflação na zona do euro - grupo dos 20 países que compartilham a moeda única.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, alertou que as tensões no Oriente Médio e a interrupção do tráfego marítimo no Mar Vermelho podem afetar a inflação.

O BCE prevê uma inflação média de 2,7% para este ano e de 2,1% para 2025.

As tensões se intensificaram no Oriente Médio após o início da guerra entre o movimento islamista Hamas e Israel na Faixa de Gaza. O conflito eclodiu em 7 de outubro, após o ataque do Hamas no sul de Israel.

Em solidariedade com os habitantes de Gaza, os rebeldes huthis do Iêmen atacaram navios que transitavam no Mar Vermelho, fundamental para o comércio internacional.

O tráfego nessa estrada caiu 22% em um mês, declarou na terça-feira o comissário europeu do Comércio, Valdis Dombrovskis.

Em Frankfurt, Lagarde afirmou também que os membros do Conselho de Governo consideram o debate sobre um corte nas taxas "prematuro".

Durante o Fórum Econômico Mundial, realizado na cidade suíça de Davos de 15 a 19 de janeiro, Lagarde mencionou a probabilidade de um corte das taxas no verão europeu (inverno no Brasil).

