Autoridade da concorrência nos EUA investiga investimentos em IA

O crescimento da Inteligência Artificial (IA) generativa no último ano, graças ao sucesso do ChatGPT (OpenAI), desencadeou uma corrida frenética para desenvolver e implantar programas de computador capazes de produzir texto, som e imagens a partir de solicitações por meio da linguagem.

Uma das principais preocupações é que a IA generativa, que permite que o software produza conteúdo no nível humano em apenas alguns segundos, requer uma enorme quantidade de poder computacional, algo que quase só as grandes empresas de tecnologia podem oferecer.

A investigação se concentrará em três parcerias, cada uma delas avaliada em bilhões de dólares: o investimento da Microsoft na startup californiana OpenAI, o da Amazon na Anthropic, concorrente direta da OpenAI, e o da Google na Anthropic.

O objetivo é atualizar as informações sobre as estratégias dos grupos, as consequências para o lançamento de novos produtos, o impacto na participação de mercado e a competição por recursos necessários para desenvolver esses sistemas, que exigem grandes quantidades de chips de última geração.

As empresas envolvidas têm 45 dias a partir do recebimento do pedido oficial para responder.

Questionadas pela AFP, não responderam ou se recusaram a comentar sobre a investigação.

O Google foi considerado por muito tempo o líder em inteligência artificial, mas a chegada da OpenAI mudou as coisas.