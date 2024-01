Atual campeã, Sabalenka vence Gauff e vai à final do Aberto da Austrália

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, vai defender seu título na final do Aberto da Austrália ao derrotar a americana Coco Gauff (4ª) nesta quinta-feira (25), em Melbourne.

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/2) e 6/4, em uma hora e 42 minutos na Rod Laver Arena.

Com esta vitória, a bielorrussa de 25 anos consegue sua revanche depois de perder a final do US Open do ano passado para Gauff.