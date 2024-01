Ativistas iranianos iniciam greve de fome para protestar contra pena de morte

Detidos na prisão de Evin, em Teerã, e ativistas exilados afirmaram que participariam desse movimento de protesto de 24 horas. A ação é liderada por Narges Mohammadi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2023, que está presa no Irã há 25 anos.

Amini havia sido presa por supostamente violar o rígido código de vestimenta para mulheres no Irã. Centenas de pessoas morreram e milhares foram presas durante o que as autoridades chamaram de "distúrbios" instigados do exterior.

Após a execução de Ghobadlou, a conta do Instagram de Narges Mohammadi, conhecida por sua luta contra o uso obrigatório do véu para mulheres e a pena de morte, anunciou que 61 presas políticas detidas em Evin iriam entrar em greve de fome.

"As mulheres encarceradas resistirão para manter vivos os nomes daqueles que foram executados e proteger a vida de centenas de pessoas [...] que aguardam execução", afirmava uma publicação dessa conta, gerenciada pela família da ativista.

Personalidades iranianas como o rapper Toomaj Salehi, o cantor Mehdi Yarrahi e o ativista Hosein Ronaghi, também detidos, anunciaram que também participariam da greve de fome.

A ativista Masih Alinejad, que reside nos Estados Unidos, apontou que "a solidariedade é linda, mas se não agirmos [...] outros condenados à morte serão executados em breve".

Segundo a ONG Iran Human Rights, sediada na Noruega, 54 pessoas foram executadas no Irã até agora neste ano.