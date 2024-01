Zverev e Medvedev disputam vaga na final do Aberto da Austrália

O alemão Alexander Zverev, número 6 do mundo, eliminou o espanhol Carlos Alcaraz (2º) do Aberto da Austrália nesta quarta-feira (24) e vai enfrentar o russo Daniil Medvedev (3º) por uma vaga na final do torneio. No último jogo do dia, Zverev bateu Alcaraz em quatro sets, com parciais de 6-1, 6-3, 6-7 (2/7) e 6-4. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Esta foi a primeira vez que o alemão supera um jogador Top 5 em um Grand Slam.

Zverev esteve próximo de selar a vitória em menos de duas horas, quando vencia o terceiro set por 5-2, mas Alcaraz reagiu e faturou a parcial no tiebreak. No entanto, o alemão não perdeu a concentração e retomou o controle do duelo, quebrando o saque de Alcaraz no quarto set para fazer 5-4 e confirmando seu serviço na sequência para fechar o jogo em três horas e 23 minutos. "É uma grande honra enfrentar jogadores como ele [Alcaraz] e, quando se está tão perto de vencer, o cérebro se distrai e isso não ajuda", confessou o Zverev. "Mas estou feliz por ter atacado de novo no quarto set e não tê-lo deixado escapar". O alemão vai disputar na próxima sexta-feira sua sétima semifinal de Grand Slam, a segunda em Melbourne. Até agora, ele só chegou à final do US Open, em 2020. Seu adversário será o russo Daniil Medvedev, que passou pelo polonês Hubert Hurkacz (9º) com vitória por 3 sets a 2, parciais de 7-6 (7/4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4. "Ele me bateu muitas vezes no último ano, mas talvez esta seja a minha oportunidade", disse Zverev sobre o russo.

Duas vezes finalista do torneio, Medvedev precisou de quase quatro horas e meia para bater Hurkacz sob intenso calor em Melbourne.

"Estou tão destruído agora", admitiu Medvedev após a partida. "Sinceramente, notei isso fisicamente já no final do segundo set e disse a mim mesmo para aguentar", acrescentou. "No quarto set não tinha mais concentração e tive que tentar dar o meu melhor (...) estou feliz por ter conseguido vencer assim", explicou. A partida colocou frente a frente o polonês, um dos tenistas com melhor serviço do circuito, com o russo, que provavelmente tem uma das melhores devoluções do fundo da quadra.