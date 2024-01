Wall Street fecha com resultados mistos, S&P 500 bate 4º recorde consecutivo

A Bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta quarta-feira (24), com o índice S&P 500 atingindo seu quarto recorde consecutivo em um dia em que as ações da Netflix dispararam.

Embora tenha fechado praticamente estável com uma variação positiva de apenas 0,08%, o S&P 500 atingiu uma nova máxima de 4.868,55 pontos no fechamento.

Enquanto isso, o índice tecnológico Nasdaq subiu 0,36% para 15.481,92 unidades, mas o Dow Jones caiu 0,26% para 37.806,39 pontos.