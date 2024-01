Vaticano cria mecanismo que permite denúncias de casos de corrupção

O Vaticano, cuja história é abalada por escândalos financeiros, anunciou, nesta quarta-feira (24), a criação de um mecanismo que permite a denúncia de anomalias ou irregularidades com o objetivo de lutar contra a corrupção e a fraude.

Esse serviço, que começará a funcionar em 1º de fevereiro, possibilitará a denúncia de anomalias no uso de recursos financeiros ou materiais, irregularidades em licitações e atos de corrupção.

Qualquer funcionário ou colaborador poderá denunciar as anomalias por escrito ou através de um e-mail, tendo como destinatário o Escritório do Auditor Geral, que lidera o organismo anticorrupção do Vaticano.