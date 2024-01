Tunísia é eliminada na fase de grupos da Copa Africana; Costa do Marfim se salva

A Tunísia foi campeã do CAN uma vez na sua história, na edição que sediou, em 2004.

As 'Águias de Cartago' terminaram na lanterna do Grupo E com apenas 2 pontos.

A Tunísia consumou seu fracasso na Copa Africana de Nações (CAN) ao ser eliminada na fase de grupos com um melancólico empate em 0 a 0 com a África do Sul nesta quarta-feira (24) em Korhogo, na Costa do Marfim.

O técnico, Jalel Kadri, no comando desde janeiro de 2022, anunciou após a partida sua decisão de deixar o cargo, pois a missão de sua equipe era chegar pelo menos às semifinais.

A África do Sul (2ª, 4 pontos) se classificou para a próxima fase, num grupo em que o Mali terminou líder com 5 pontos, depois do empate em 0 a 0 com a Namíbia (3ª, 4 pontos), que fez história ao se classificar pela primeira vez para as oitavas da CAN.

Os namibianos se garantiram como um dos quatro melhores terceiros colocados entre os seis grupos.

No outro grupo que ficou definido nesta quarta-feira, o Marrocos, semifinalista da última Copa do Mundo, venceu por 1 a 0 e eliminou a Zâmbia.

Os marroquinos terminaram na liderança do grupo F com 7 pontos, seguidos pela República Democrática do Congo (2ª, 3 pontos), que se classificou com um empate em 0 a 0 com a Tanzânia (4ª, 2 pontos).

A Zâmbia ficou em terceiro com 2 pontos e não conseguiu avançar para as oitavas de final como um dos quatro melhores terceiros dos seis grupos.