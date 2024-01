Sobe para 39 número de mortos em incêndio no centro da China

"Até agora, o acidente causou a morte de 39 pessoas, nove feridos", noticiou a emissora pouco depois das 20h (9h em Brasília), acrescentando que ainda há "pessoas presas" no local do incidente.

De acordo com a mesma rede, o incêndio começou "no subsolo de uma loja em Xinyu" às 15h24 locais (4h24 em Brasília).

Pelo menos 39 pessoas morreram nesta quarta-feira (24) em um incêndio ocorrido em uma loja na província de Jiangxi, no centro da China, informou a emissora de televisão pública CCTV.

A CCTV não especificou até o momento a causa do incêndio, nem quantas pessoas continuam em perigo.

As imagens divulgadas pelo canal mostram vários carros de bombeiros e outros veículos dos serviços de emergência estacionados em uma rua em frente a uma fila de estabelecimentos comerciais.

Em um comunicado, o presidente chinês, Xi Jinping, exigiu que se ponha um freio a esse tipo de ocorrência fatal.

Xi "deu importantes instruções importantes [...] pedindo um freio firme na frequência em que acontecem os acidentes relacionados com a segurança, para garantir a segurança da vida das pessoas e [...] a estabilidade social", informou a CCTV.

O jornal estatal The Global Times publicou um comunicado emitido por um "comando de emergência" local, formado por funcionários municipais em consequência do incêndio, anunciando que "os trabalhos de busca e resgate continuam" e que "a causa do acidente continua sendo investigada".

Em vídeos gravados no local e compartilhados nas redes sociais pelo jornal The Paper, dirigido pelo governo, viam-se espessas colunas de fumaça, enquanto uma multidão mantinha distância do local das chamas.