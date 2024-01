Sobe para 34 número de mortos em deslizamento de terra na China

O número de vítimas do deslizamento de terra em uma zona montanhosa do sudoeste da China aumentou para 34 mortos, com dez pessoas ainda desaparecidas, informou a emissora de televisão pública CCTV nesta quarta-feira (24).

A tragédia aconteceu na madrugada de segunda-feira na aldeia de Liangshui, na província de Yunnan, uma das mais pobres do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Trinta e quatro pessoas foram encontradas. Nenhuma apresentava sinais de vida", disse a CCTV, em um último balanço divulgado hoje às 17h locais (6h em Brasília). "Dez pessoas ainda estão desaparecidas, acrescentou.