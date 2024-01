Sindicato automobilístico UAW, dos EUA, pede voto para Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu, nesta quarta-feira (24), o apoio do principal sindicato automobilístico dos Estados Unidos, um respaldo para o democrata do crucial voto operário para as eleições presidenciais de novembro.

"É preciso conquistar nosso apoio. Joe Biden o conquistou", disse o número um do United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, a uma multidão reunida em Washington, antes de Biden subir ao palanque.