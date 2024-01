Rússia acusa Ucrânia de derrubar avião militar com 65 prisioneiros ucranianos

A Ucrânia não respondeu diretamente a essas alegações, mas os serviços de inteligência militar afirmaram que não tinham "informações confiáveis" sobre os passageiros do Il-76 derrubado, embora tenham confirmado que "estava prevista uma troca de prisioneiros para hoje, mas não aconteceu".

Segundo Moscou, não houve sobreviventes do incidente ocorrido perto da vila de Yablonovo, em território russo, a 45 quilômetros da Ucrânia.

A Rússia acusou nesta quarta-feira (24) Kiev de ter derrubado um avião militar russo na região de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, com 65 prisioneiros ucranianos a bordo, que seriam trocados por prisioneiros de guerra russos.

Os 65 soldados ucranianos capturados que, de acordo com a Rússia, estavam a bordo, bem como três militares russos acompanhantes e seis tripulantes, morreram, indicou o ministério.

Por sua vez, os serviços de inteligência ucranianos disseram que a Ucrânia "não havia sido informada" da necessidade de garantir a segurança do espaço aéreo na área.

De acordo com Moscou, o Exército ucraniano "sabia com certeza" que os russos levariam os prisioneiros ucranianos de avião para Belgorod e depois para um ponto de encontro na fronteira.

O comissário de Direitos Humanos da Ucrânia, Dmytro Lubinets, responsável pelas questões relacionadas às trocas de prisioneiros, instou a "não tirar conclusões precipitadas" do incidente.

"Ouvimos um barulho muito forte e saímos", contou Maria Mezentseva, que mora em Yablonovo e viu o incidente. "Tinha fogo."

A região de Belgorod frequentemente sofre ataques de mísseis e drones ucranianos em resposta aos múltiplos bombardeios russos na Ucrânia desde o início da operação militar russa em 24 de fevereiro de 2022.

Embora, a princípio, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, tenha prometido "esclarecer" as circunstâncias do acidente, outros funcionários não hesitaram em apontar diretamente para a Ucrânia.