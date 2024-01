Refúgio da ONU em Gaza é bombardeado em meio a combates entre Israel e Hamas

Disparos de tanques mataram nove pessoas, nesta quarta-feira (24), em um refúgio da ONU para deslocados em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, cenário de intensos combates entre Israel e o movimento islamista Hamas, no poder neste território palestino.

A guerra teve início em 7 de outubro com a incursão de comandos islamistas que mataram cerca de 1.140 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais israelenses.

No começo de sua ofensiva, o Exército israelense bombardeou por terra, mar e ar o norte do território, obrigando 1,7 milhão de pessoas a se deslocar para o sul.

No hospital Nasser, onde haveria 18.000 deslocados segundo a ONU, dezenas de tanques bloqueiam "todos os lados", exceto um "corredor" de evacuação, informou o serviço de imprensa do Hamas, que reportou "violentos bombardeios perto" do estabelecimento.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a situação nos hospitais de Khan Yunis é "indescritível".

Na frente diplomática, uma delegação do Hamas está desde a terça-feira no Cairo para "discutir com o chefe de inteligência egípcio uma nova proposta de cessar-fogo", segundo uma fonte próxima das negociações.

Brett McGurk, assessor do presidente dos Estados Unidos para o Oriente Médio, também esteve na capital egípcia na terça-feira para falar sobre uma "pausa" nas hostilidades e a libertação de reféns, segundo Washington.

De acordo com John Kirby, porta-voz da Casa Branca, há negociações "muito sérias" para buscar outro acordo sobre os reféns.

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), máxima instância judicial da ONU, anunciou que anunciará na sexta-feira sua decisão sobre as medidas cautelares de proteção da população de Gaza reivindicadas pela África do Sul, que acusa Israel de "genocídio".

A CIJ emite sentenças vinculativas inapeláveis, embora careça de meios para garantir sua aplicação.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, já desqualificou as acusações e deu a entender que não sentiria nenhum tipo de obrigação a acatar os veredictos desse tribunal.

"Ninguém vai nos deter, nem Haia, nem o Eixo do Mal, nem ninguém", disse em coletiva de imprensa em 14 de janeiro.

Mesmo assim, uma decisão contrária a Israel aumentaria a pressão sobre o governo de Netanyahu e poderia ser invocada para a aplicação de eventuais sanções contra o país.

A guerra exacerba as tensões regionais entre Israel, apoiado pelos Estados Unidos, e o Irã e os movimentos pró-iranianos, como o Hezbollah libanês, os rebeldes huthis do Iêmen ou as milícias no Iraque.

Os huthis voltaram a lançar mísseis, nesta quarta, contra embarcações no Mar Vermelho, dois dos quais foram interceptados e um terceiro falhou, segundo a Casa Branca. No entanto, os navios tiveram que dar meia volta nesta via estratégica do comércio internacional, com saída pelo canal de Suez.

Nos últimos tempos, os huthis têm multiplicado estes ataques, em "solidariedade" com os palestinos de Gaza, e os Estados Unidos e o Reino Unido responderam em várias ocasiões.

bur-cyj/tp/pc-jvb/js/mvv