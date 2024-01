Pressão para que Paris-2024 marque o renascimento do movimento olímpico

Paris-2024 é a oportunidade para "iniciar o renascimento do movimento olímpico e dos Jogos ao redor do mundo" depois de duas edições marcadas pela pandemia do coronavírus e pelo escândalo de doping ocorrido na edição de inverno de Sochi em 2014, disse à AFP o ex-diretor de marketing do COI, Terrence Burns.

Mas quando faltam apenas seis meses para o início dos Jogos (26 de julho), os organizadores do evento ainda precisam superar muitos obstáculos para conseguirem esse objetivo.

Um dos mais importantes é o da segurança, principalmente da cerimônia de abertura, que pela primeira vez não irá acontecer em um estádio fechado, mas ao longo do rio Sena.