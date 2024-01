Polícia enfraquece 'braços armados' da maior gangue narcotraficante do Equador

As autoridades do Equador detiveram, nesta quarta-feira (24), duas pessoas ligadas aos "braços armados" da principal gangue de narcotraficantes do país, a Los Choneros, cujo líder fugiu no início do mês de uma prisão, desencadeando uma onda de violência, informou a polícia.

Os irmãos Pedro e Bryan Oviedo faziam parte "de dois braços armados, conhecidos como Las Águilas e Los Fatales, que são parte dessa estrutura terrorista dos Choneros", disse o general Víctor Herrera, chefe da polícia local, em uma coletiva de imprensa.

Esses detidos eram considerados "alvos de valor intermediário" do grupo e responsáveis por assassinatos, tráfico de drogas em pequena escala e extorsões, acrescentou Herrera após a operação realizada no setor de Nueva Prosperina, na cidade portuária de Guayaquil.