Petróleo sobe após queda nas reservas dos EUA

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março subiu 0,61%, para 80,04 dólares.

Lá, de acordo com dados oficiais, a produção foi reduzida pela metade no pior momento da onda de frio.

Um frente frio na semana passada nos Estados Unidos perturbou parte da extração e transporte de petróleo, especialmente em Dakota do Norte, o terceiro maior estado produtor do país.

Com volumes menores disponíveis, as refinarias tiveram que reduzir a produção, e a taxa de utilização caiu de 92,6% para 85,5% em uma semana.

Além disso, embora a deterioração da situação no Oriente Médio não tenha afetado as entregas de petróleo, os analistas do Citi estimam que, ao evitar o Mar Vermelho em meio a ataques dos rebeldes houthis do Iêmen a navios, o volume de petróleo em navios aumentou em 35 mb.

"Isso impulsiona os preços", disse Eli Rubin, da EBW Analytics Group.