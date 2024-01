Os obstáculos de Trump rumo à Casa Branca

Quase metade dos eleitores de New Hampshire estava registrada como independente, um grupo crucial nos chamados "estados-pêndulo", onde os eleitores mudam o voto dependendo dos candidatos e das eleições. Esses estados são decisivos em eleições acirradas, e em New Hampshire, dois em cada três independentes votaram na adversária de Trump, Nikki Haley.

Suas vitórias nas primárias em Iowa e New Hampshire contra os rivais impressionam, mas uma análise mais detalhada revela que ele terá que conquistar parte do eleitorado se quiser vencer o presidente democrata Joe Biden nas eleições de novembro.

"Ele começou na posição de claro líder e fez campanha por dois anos sem que seus rivais nas primárias dissessem uma palavra desagradável sobre ele. Essas são as condições mais favoráveis que se podem imaginar para as primárias, mas ele mal conseguiu superar os 50% dos votos em Iowa", afirmou Miller.

Kenneth Miller, professor de ciências políticas da Universidade de Nevada, em Las Vegas, critica o otimismo de alguns após as primárias de Iowa, as primeiras de um longo processo que se estenderá até julho.

Houve estatísticas semelhantes nas primárias de Iowa na semana passada. Trump venceu facilmente, mas pesquisas do Des Moines Register mostraram que quase metade dos apoiadores de Haley escolheriam Biden em vez de Trump.

Além disso, pesquisas de boca de urna revelaram que um terço dos eleitores das primárias republicanas em New Hampshire afirmaram que não apoiariam Trump em novembro.

Em Iowa, Trump enfrentou dois candidatos de peso, Ron DeSantis e Haley. Em New Hampshire, mediu forças apenas com a segunda, que foi sua embaixadora na ONU, após o governador da Flórida desistir da candidatura. Trump se saiu um pouco melhor, com 55% dos votos.

Uma possível fraqueza de Trump, se não considerarmos seus apoiadores incondicionais da extrema direita, não passou despercebida por seus rivais.

DeSantis apoiou Trump ao se retirar da disputa no domingo, mas insiste em que os republicanos mais moderados não o apoiarão contra Biden.