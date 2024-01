Mallorca acaba com sonho do Girona e vai às semifinais da Copa do Rei

O Mallorca se classificou nesta quarta-feira (24) para as semifinais da Copa do Rei ao vencer em casa o Girona por 3 a 2, com dois gols de Abdón Prats, em partida em que terminou com dez em campo devido à expulsão de Antonio Raíllo.

Três disparos de Cyle Larin (21') e Prats (28' e 35') em apenas meia hora colocaram o Mallorca no caminho da vitória contra o atual líder do Campeonato Espanhol, que reagiu com um gol de pênalti de Cristhian Stuani (68') e mais um do brasileiro Savinho (90'+5) nos acréscimos, mas não houve tempo para o empate.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Girona, que buscava a primeira semifinal de Copa do Rei de sua história, foi surpreendido por um Mallorca muito vertical, que transformou o início da partida em uma troca de ataques.