Israel bombardeia sul de Gaza e ordena evacuação parcial de Khan Yunis

Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, os hospitais receberam 125 corpos durante a noite e o governo do movimento palestino falou em "mais de 200 mortos".

Rafah também sofre com os combates e, nesta quarta-feira, homens e mulheres prestaram homenagem aos seus familiares mortos nos bombardeios e os colocaram diretamente no chão em frente ao necrotério, disse um jornalista da AFP.

Com a morte de outros três soldados em um incidente separado, Israel sofreu o pior número de perdas diárias entre as suas tropas desde o início da ofensiva terrestre em Gaza, no final de outubro.

Israel prometeu "aniquilar" o Hamas, no poder em Gaza desde 2007, e lançou uma vasta operação militar que deixou 25.700 palestinos mortos, a maioria mulheres, crianças e adolescentes, segundo o novo balanço do Ministério da Saúde do movimento islamista divulgado nesta quarta-feira.

A guerra começou em 7 de outubro com o ataque sem precedentes do Hamas a Israel, que matou mais de 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Cerca de 250 pessoas foram sequestradas e levadas para Gaza, incluindo cerca de 100 que foram libertadas em novembro durante uma trégua em troca de prisioneiros palestinos. Ao menos 132 reféns estão detidos em território palestino, dos quais 28 teriam morrido.

O Exército israelense anunciou, por sua vez, que 21 reservistas morreram na segunda-feira no sul da Faixa de Gaza, quando os disparos de um tanque causaram o desabamento de dois edifícios que estavam minando, na área de Khan Yunis.

O Exército israelense anunciou, por sua vez, que 21 reservistas morreram na segunda-feira no sul da Faixa de Gaza, quando os disparos de um tanque causaram o desabamento de dois edifícios que estavam minando, na área de Khan Yunis.

Essas mortes aumentam o número total de soldados mortos em Gaza para 221.

Segundo o chefe do Estado-Maior israelense, os soldados mortos tinham a missão de "criar as condições de segurança necessárias" para o retorno dos israelenses que viviam perto de Gaza.

Na frente diplomática, uma delegação do Hamas está no Cairo, no Egito, desde terça-feira para "discutir com o chefe da Inteligência egípcia uma nova proposta de cessar-fogo", segundo uma fonte próxima às negociações.

Brett McGurk, conselheiro do presidente americano para o Oriente Médio, também esteve no Cairo na terça-feira para discutir uma "pausa" nas hostilidades e a libertação de reféns, segundo Washington.

Segundo John Kirby, porta-voz da Casa Branca, há "negociações muito sérias" para buscar outro acordo sobre os reféns.

Até agora, o governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se opõe a qualquer cessar-fogo.

A guerra agrava as tensões regionais entre Israel e Estados Unidos, o seu principal aliado, e entre Israel, Irã e os seus apoiadores, como o Hezbollah libanês, os rebeldes huthis no Iêmen e as milícias pró-iranianas no Iraque.

