Israel bombardeia e ordena evacuação parcial de Khan Yunis

O Exército israelense bombardeou, nesta quarta-feira (24), a principal cidade do sul de Gaza, Khan Yunis, e ordenou a evacuação de alguns setores desta cidade, onde acredita que os líderes locais do Hamas se escondem.

Com a morte de outros três soldados em um incidente separado, Israel sofreu o pior número de perdas diárias entre as suas tropas desde o início da ofensiva terrestre em Gaza, no final de outubro.

Israel prometeu "aniquilar" o Hamas, no poder em Gaza desde 2007, e lançou uma vasta operação militar que deixou 25.700 palestinos mortos, a maioria mulheres, crianças e adolescentes, segundo o novo balanço do Ministério da Saúde do movimento islamista divulgado nesta quarta-feira.

A guerra começou em 7 de outubro com o ataque sem precedentes do Hamas a Israel, que matou mais de 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Uma delegação do Hamas, cujos líderes políticos estão no Catar, chegou ao Cairo na terça-feira para "discutir (...) uma nova proposta de cessar-fogo", disse uma fonte próxima às negociações.

O enviado do presidente dos EUA, Brett McGurk, também está na capital egípcia para discutir uma "pausa" nas hostilidades e a libertação dos reféns, segundo Washington.

"Não posso dizer se e quando poderemos fazer isso, mas as negociações são muito sóbrias e sérias sobre a tentativa de implementar outro acordo de reféns", disse o porta-voz da Casa Branca, John Kirby.

Segundo o site americano Axios, Israel propôs ao Hamas, com a mediação do Catar e do Egito, uma pausa de dois meses nos combates e bombardeios em Gaza em troca da libertação de todos os reféns.

Kirby não quis especificar a duração que esta "pausa" poderia ter, mas considerou "possível" que as negociações "levem a consequências mais amplas para o conflito".

Até agora, o governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se opôs a "um cessar-fogo" e à criação a longo prazo de um Estado palestino independente que coexista com Israel.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse ao Conselho de Segurança na terça-feira que a rejeição do governo israelense à solução de dois Estados é "inaceitável" e corre o risco de "prolongar o conflito".

A guerra agrava as tensões entre Israel e os seus parceiros, como os Estados Unidos, e também com o Irã e seus aliados, como o movimento libanês Hezbollah, os huthis do Iêmen e as milícias iraquianas.

Na manhã desta quarta-feira, os Estados Unidos assumiram a responsabilidade pelos ataques no Iraque contra posições controladas por grupos armados pró-iranianos em "resposta" a uma série de ações de "milícias patrocinadas" por Teerã contra as suas tropas no país.

Washington também relatou novos ataques no Iêmen contra rebeldes huthis que ameaçam o comércio marítimo no Mar Vermelho e no Golfo de Aden "em solidariedade" com Gaza.

bur-gl/pz/dbh/zm/aa