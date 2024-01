GM aposta em veículos elétricos com investimentos de R$ 7 bilhões no Brasil

Mais cedo, o executivo foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que elogiou os investimentos bilionários: "vêm em boa hora, com a retomada do crescimento econômico brasileiro", escreveu na rede social X.

A fabricante de carros americana General Motors anunciou, nesta quarta-feira (24), investimentos de R$ 7 bilhões (cerca de US$ 1,438 bilhão) no Brasil nos próximos cinco anos para o desenvolvimento de novas tecnologias com foco em veículos elétricos.

Lula também recebeu, nesta quarta, representantes da fabricante chinesa de veículos BYD, que construirá na Bahia, ao custo de R$ 3 bilhões (cerca de US$ 612 milhões), uma planta produtora de carros elétricos.

No entanto, a GM não definiu um cronograma concreto para a produção de veículos elétricos no mercado brasileiro.

"Nosso futuro é todo elétrico (...) É o caminho para ter zero emissões" de gases poluentes, acrescentou Amin.

Atualmente, os modelos elétricos que a GM disponibiliza no Brasil são importados.

O montante, que será desembolsado até 2028, abrange a renovação do portfólio de veículos e a transformação das fábricas da GM no país.

As vendas de carros elétricos e híbridos aumentaram 91% no Brasil em 2023 em relação ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

O governo brasileiro apresentou na segunda-feira um plano de desenvolvimento industrial até 2033, com o objetivo de aumentar a competitividade das empresas, melhorar os empregos e impulsionar uma incursão qualificada do país no mercado internacional.