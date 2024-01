França e Chile farão amistoso em Marselha em março

A seleção da França vai enfrentar o Chile em um amistoso no estádio Vélodrome de Marselha no dia 26 de março, anunciou a Federação Francesa de Futebol (FFF) nesta quarta-feira (24).

Como parte da preparação para a Eurocopa, os 'Bleus' também jogarão contra a Alemanha em outro amistoso três dias antes, em Lyon.

"Depois de um primeiro jogo contra a Alemanha no sábado, 23 de março, no Groupama Stadium, a equipe de Didier Deschamps receberá o Chile em 26 de março no Vélodrome", escreveu a FFF em um comunicado.