F1: AlphaTauri muda de nome para 'Visa Cash App RB'

Entre 2006 e 2019, participou da F1 com o nome de Toro Rosso, depois que a equipe austríaca comprou a italiana Minardi no início dos anos 2000.

A AlphaTauri passará a se chamar "Visa Cash App RB Formula One Team", anunciou a escuderia nesta quarta-feira (24), que irá revelar as cores de seu carro para a temporada 2024 da Fórmula 1 no dia 8 de fevereiro.

A escuderia Visa Cash App RB vai estrear na primeira etapa da temporada, no início de março, no Bahrein. Os pilotos serão o australiano Daniel Ricciardo e o japonês Yuki Tsunoda, que tentarão melhorar a discreta oitava posição no campeonato de construtores do ano passado.

Como parte do acordo, o logo da Visa, gigante americana de serviços financeiros, também aparecerá nos carros da Red Bull, do atual campeão do mundo, o holandês Max Verstappen, e do mexicano Sergio Pérez.

