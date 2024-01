Explosão registrada perto de navio na costa do Iêmen, diz agência britânica

O UKMTO indicou que foi informado de uma "explosão a cerca de 100 metros" de um navio, 50 milhas náuticas ao sul do porto iemenita de Moca, às margens do Mar Vermelho.

Uma explosão ocorreu nesta quarta-feira (24) perto de um navio na costa do Iêmen, declarou a agência britânica de segurança marítima UKMTO, após múltiplos ataques dos rebeldes iemenitas huthis contra navios mercantes no Mar Vermelho.

Desde novembro, os rebeldes iemenitas afirmam ter como alvo no Mar Vermelho e no Golfo de Áden navios que consideram ligados a Israel, em "solidariedade" com os palestinos de Gaza. O território se encontra em plena guerra entre o Exército israelense e o movimento islamista Hamas.

Seus ataques obrigaram inúmeras empresas a suspenderem sua passagem por essa via marítima, por onde passa até 12% do comércio mundial.

Os Exércitos do Reino Unido e dos Estados Unidos lançaram bombardeios nas últimas semanas contra posições dos huthis no Iêmen.

Washington afirmou, nesta quarta-feira, ter realizado um novo bombardeio contra esse grupo insurgente. Os huthis advertiram que vão responder a qualquer ataque de britânicos ou de americanos.

Esta organização faz parte daquilo que o Irã apresenta como o "eixo de resistência" contra Israel, que reúne movimentos armados da região como o Hezbollah libanês, o Hamas e outras facções do Iraque e da Síria.