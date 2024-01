Ex-diretor denuncia existência de valas comuns em presídio na Colômbia

O tribunal que investiga os piores crimes do conflito interno na Colômbia anunciou, nesta quarta-feira (24), que vai buscar corpos supostamente enterrados por paramilitares de extrema direita em uma das principais prisões do país, após receber o testemunho macabro de um ex-diretor carcerário.

Gacharná estava detido desde 2017 por acusações de formação de quadrilha e homicídio, mas foi colocado em liberdade em dezembro de 2023, após se comprometer a fornecer seu depoimento à JEP.

"Trata-se de um antigo funcionário que está revelando lugares e procedimentos pavorosos, a respeito de graves violações de direitos humanos e o desaparecimento de pessoas", acrescentou Vidal.

A JEP, o mecanismo de justiça de transição surgido do acordo de paz de 2016 com a antiga guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), está ouvindo Gacharná para esclarecer a relação entre agentes penitenciários e paramilitares das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) presos em La Modelo.

Segundo Gacharná, os presos "construíram" túneis "precisamente para enterrar pessoas" com a permissão dos funcionários.

Também disse que ouviu em La Modelo sobre métodos macabros para fazer desaparecer os corpos das vítimas.

"Falava-se que as pessoas desapareciam em ácido clorídrico [...], que eram cozidas nas panelas do rancho, em enormes panelas de pressão que serviam para preparar as refeições, até se desfazerem", disse o ex-diretor carcerário.