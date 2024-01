EUA mais perto de uma revanche entre Trump e Biden após primárias em New Hampshire

Trump, de 77 anos, antecipou a retórica polarizada que a campanha das presidenciais de novembro terá com um discurso da vitória agressivo, no qual atacou Haley por sua "noite muito ruim" e inclusive fazendo críticas a seu vestido.

Um novo confronto entre Joe Biden e Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos se tornou mais provável do que nunca, após a vitória do ex-presidente republicano nas primárias do estado de New Hampshire, consolidando seu favoritismo na corrida pela indicação republicana.

Até mesmo o democrata Biden, de 81 anos, aceitou que "agora estava claro" que terá uma revanche com Trump - que pesquisas sugerem que muitos eleitores não querem de volta - e alertou que o futuro da democracia americana depende dos resultados de novembro.

Haley, ex-embaixadora dos EUA na ONU, esperava surpreender no estado do nordeste do país, mas Trump - seu ex-chefe - venceu com cerca de 54% contra 43%, com quase 91% dos votos apurados.

Depois de ter atropelado os adversários na primeira votação da campanha no estado de Iowa, Trump já sentenciou que quando as primárias chegarem ao estado natal de Haley, a Carolina do Sul, em fevereiro, "vamos vencer facilmente".

Trump reforçou sua mensagem de extrema direita, sem nenhum indício de se aproximar dos eleitores mais moderados que apoiavam Haley, alguns deles preocupados com as 91 acusações penais que o bilionário republicano enfrenta.

Em certo momento, enquanto dizia palavrões na TV em pleno horário nobre, Trump assegurou que os Estados Unidos são um "país falido" e carregou seu discurso com alertas assustadores sobre os problemas da imigração ilegal e afirmações falsas sobre sua derrota nas eleições presidenciais de 2020.