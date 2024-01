EUA denuncia ordens de prisão na Venezuela e pede fim do 'assédio' político

Relatos de assassinatos são frequentes no chavismo, que completa 25 anos no poder em 2024 e tem sua continuidade em jogo em eleições ainda sem data.

Os Estados Unidos expressaram nesta quarta-feira (24) sua "profunda preocupação" com as ordens de prisão de 33 pessoas na Venezuela e pediram "o fim do assédio por motivos políticos" no país, após a oposição denunciar atos intimidatórios.

O governo do presidente democrata Joe Biden "está profundamente preocupado com a emissão de ordens de prisão e detenções contra pelo menos 33 venezuelanos, incluindo membros da oposição democrática, sociedade civil, ex-militares e jornalistas", afirma o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, em um comunicado.

"As prisões sem o devido processo vão contra o espírito do acordo sobre o rumo eleitoral de outubro de 2023", assinado entre a oposição e o governo venezuelano em Barbados, lembra Miller.

A líder da oposição María Corina Machado, que aspira a ser candidata nas eleições presidenciais apesar de ter sido inabilitada, relatou intimidação à sua campanha após a sede de seu partido, Vente Venezuela, ter sido pichada com o slogan "Fúria Bolivariana".

Washington expressou solidariedade à oposição.

"Apelamos ao fim do assédio por motivação política, incluindo os ataques às sedes de campanha da oposição e a todos os esforços para reprimir as aspirações democráticas do povo venezuelano através do medo e da intimidação", destaca o Departamento de Estado.

Apesar de não reconhecerem a reeleição de Maduro em 2018, que consideram fraudulenta, os Estados Unidos relaxaram o embargo ao petróleo do país em compensação pelo acordo de Barbados, que determina a realização de presidenciais no segundo semestre de 2024 sob observação internacional.