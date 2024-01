EUA atacam alvos no Iraque em retaliação a grupo apoiado pelo Irã

Forças americanas atacaram três alvos no Iraque nesta terça-feira, 23, com o objetivo de atingir integrantes da milícia Kataib Hezbollah. Apoiado pelo Irã, o grupo promoveu ofensivas contra tropas americanas no Iraque e na Síria nos últimos dias, segundo o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin.

O secretário afirmou ainda, em comunicado, que os bombardeios são uma resposta direta a uma série de ataques crescentes no Iraque promovidos por milícias patrocinadas pelo Irã e direcionados aos Estados Unidos e seus aliados.

Os ataques ocorreram horas após os EUA informaram que os paramiliatres dispararam dois drones de ataque na base área de al-Asad, ferindo militares americanos e causando danos estruturais. Fonte: Associated Press.