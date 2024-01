Emirados Árabes Unidos são processados nos EUA por 'obscura' campanha caluniosa

Os Emirados Árabes Unidos e seu poderoso governante foram processados, nesta quarta-feira (24), em um tribunal de Washington, acusados de bancar uma operação de "obscuras relações públicas" que vinculava falsamente um negociante de petróleo americano ao financiamento de terrorismo.

A ação apresentada por Hazim Nada alega que, desde 2017, os Emirados pagavam à empresa suíça de inteligência privada Alp Services para "prejudicar gravemente" sua reputação e seus negócios em uma ampla campanha caluniosa.

A suposta operação contra o empresário, inicialmente noticiada pelo The New Yorker no ano passado, demonstra o que analistas de segurança chamam de empresas de "desinformação por encomenda", que espalham falsas narrativas e realizam operações de influência para governos e outros clientes.