Comunicado do Business Wire :LambdaTest

LambdaTest, uma plataforma líder de testes unificados baseada em nuvem anunciou o lançamento de sua SmartUI SDK. Esta ferramenta simplifica os testes de regressão visual para seus usuários com apenas um clique e encontra bugs de regressão visual UI facilmente com ajuda do Smart Testing. A SmartUI SDK se integra perfeitamente aos conjuntos de testes existentes, que transforma a abordagem aos testes de regressão visual. Esta solução robusta possibilita que os usuários captem, comparem e analisem facilmente capturas de tela em vários navegadores e resoluções, garantindo cobertura abrangente e precisão em esforços de testes visuais. O painel SmartUI serve como uma ferramenta poderosa para identificar discrepâncias nas capturas de tela da linha de base existentes.

O SmartUI SDK da LambdaTest traz benefícios substanciais ao processo de testes, com três áreas principais de impacto: -- Tempo de execução de testes reduzido: O SmartUI SDK reduz significativamente o tempo de execução de testes, aumentando a eficiência e acelerando os ciclos de lançamento. -- Recursos de testes otimizados: Os usuários experimentam um melhor uso dos recursos de testes, garantindo um ambiente de testes otimizado e eficiente em uso de recursos. -- Configurações fáceis: A manutenção de diferentes configurações será reduzida e facilmente configurada com alterações básicas, em vez de alterar a rede completa dos conjuntos de testes. Mayank Bhola, Chefe de Produto e cofundador da LambdaTest, disse: "Temos o prazer de anunciar o lançamento da SmartUI SDK, que aborda os desafios cruciais enfrentados por nossos usuários em testes de regressão visual. Ao reduzir o tempo de execução de testes e otimizar os recursos de testes, a SmartUI SDK se alinha ao nosso compromisso de oferecer soluções inovadoras que capacitam nossos usuários a obter processos de testes contínuos e eficientes." Para mais detalhes sobre a SmartUI SDK: https://www.lambdatest.com/support/docs/smartui-selenium-js-sdk/

Sobre a LambdaTest LambdaTest é um ambiente de execução empresarial inteligente e omnicanal que ajuda as empresas a reduzir drasticamente o tempo de lançamento no mercado através do Just in Time Test Orchestration (JITTO), ao garantir lançamentos de qualidade e transformação digital acelerada. Mais de 10.000 clientes empresariais e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países contam com a LambdaTest para suas necessidades de testes. -- Browser & App Testing A nuvem permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos web e móveis em mais de 3.000 navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistema operacional diferentes.

-- HyperExecute ajuda os clientes a executar e orquestrar grades de teste na nuvem para qualquer estrutura e linguagem de programação em velocidades incrivelmente rápidas para reduzir o tempo de testes de qualidade, ajudando os desenvolvedores a criar software com mais rapidez. Para mais informação, acesse https://lambdatest.com O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.