Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

Seguindo grandes esperanças e grandes expectativas, a tão prometida revolução na inteligência artificial finalmente chegou ao Brasil, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia. O relatório ISG Provider Lens? Analytics Services de 2023 para o Brasil conclui que a transformação das empresas que usam IA está em pleno andamento no Brasil e se expandindo em ritmo e escala surpreendentes. Praticamente todas as funções possuem uma solução capaz de automatizar processos, reduzir custos, mitigar riscos, gerar receitas adicionais ou permitir uma melhor tomada de decisões, afirma o relatório do ISG. "Há um aumento constante nas aplicações de IA e nas capacidades de negócios habilitadas para IA usadas em vários departamentos, processos e setores da empresa", disse Shriram Natarajan, diretor do ISG, Transformação da Indústria e IA Aplicada. "Os fornecedores líderes têm uma visão clara de como suas soluções podem transformar positivamente os negócios de seus clientes."

As empresas no Brasil estão colocando maior ênfase na qualidade dos dados, entendendo que a qualidade de seus modelos depende da qualidade dos dados recebidos pelos modelos, afirma o relatório do ISG. Como resultado, há uma procura crescente por aplicações exclusivamente dedicadas ao tratamento de activos de dados, afirma o relatório. Em vez de promover a análise de dados em plataformas onde os dados são gerados (como SAP e Salesforce), um número crescente de empresas brasileiras prefere construir data lakes abrangentes que se integrem a essas aplicações, ao mesmo tempo que permitem governança centralizada e referência cruzada para diferentes fontes de dados, diz o relatório do ISG. Enquanto isso, a análise e o treinamento do modelo de aprendizado de máquina são feitos de forma mais descentralizada, que ainda consegue incorporar controles de privacidade e segurança e funcionalidades pré-preparadas, diz o relatório. Esse modelo arquitetônico, conhecido como malha de dados, foi amplamente adotado e se estabeleceu não apenas como uma aspiração de melhor prática de mercado, mas como uma realidade em muitas empresas brasileiras de diferentes setores e tamanhos, afirma o ISG. "Seja generativa ou tradicional, a IA já está revolucionando as empresas", disse Jan Erik Aase, parceiro e líder global da ISG Provider Lens Research. "Independentemente de como a GenAI evolui para enfrentar os desafios que as empresas enfrentam, já existem inúmeras histórias de sucesso de IA em diversas áreas de negócios." O relatório também examina como os fornecedores de serviços geridos estão a utilizar a IA para identificar falhas estruturais num sistema e depois reformular projetos arquitetônicos para corrigi-las num processo contínuo de melhoria. O relatório ISG Provider Lens? Analytics Services de 2023 para o Brasil avalia as capacidades de 42 fornecedores em seis quadrantes: Data Science Services for Large Enterprises, Data Science Services for Midmarket, Data Engineering Services for Large Enterprises, Data Engineering Services for Midmarket, Data Management Services for Large Enterprises e Data Management Services for Midmarket.

O relatório nomeia Accenture, Capgemini, Deal, EY, Keyrus, Logicalis, MadeinWeb, NTT DATA e Rox Partner como Líderes em três quadrantes cada, enquanto Blueshift, Compass UOL, Dedalus, Kumulus e Stefanini são nomeados como Líderes em dois quadrantes cada. A3Data, BRQ, Deloitte, IBM, UniSoma e Wipro são apontadas como Líderes em um quadrante cada. Além disso, a ST IT Cloud é nomeada como Rising Star - uma empresa com um "portfólio promissor" e "alto potencial futuro" pela definição do ISG - em dois quadrantes, enquanto CompassUOL, DXC Technology, Peers e Stefanini são nomeadas como Rising Stars em um quadrante cada. Versões personalizadas do relatório estão disponíveis em MadeinWeb, Peers e Rox Partner.

O relatório ISG Provider Lens? Analytics Services 2023 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.