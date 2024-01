Comunicado do Business Wire :Hero MotoCorp

"2024 é realmente especial, pois celebramos o 40o aniversário da Hero. Hoje somos líderes em inventividade e empreendedorismo indiano, contribuindo significantemente para o ressurgimento da capacidade de manufatura, engenharia, inovação e proeza tecnológica. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240123715563/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dr Pawan Munjal, Executive chairman and Mr Niranjan Gupta, CEO, Hero MotoCorp at the unveil of the Mavrick 440

A presença global da Hero MotoCorp hoje se estende até quase 50 países em vários continentes, onde a Hero não é só uma marca, mas um exemplo brilhante de uma Índia confiante, espelhando o estado de espírito e a visão da nação: otimista, dinâmica, independente e ambiciosa, defendida pelo nosso honroso Primeiro Ministro, Shri Narendra Bhai ji Modi". Dr. Pawan MunjalPresidente executivo da Hero MotoCorp Revelando a próxima fronteira no Futuro da Mobilidade, a Hero MotoCorp, maior fabricante de scooters e motocicletas do mundo, desvendou hoje a altamente esperada segunda edição da Hero World no Centro de Inovação e Tecnologia (CIT), centro de P&D de ponta na cidade de Jaipur no norte da Índia. No centro do palco estavam os mais recentes veículos prontos para produção no segmento de motor de combustão interna, soluções centradas no cliente, inovações tecnológicas, com um foco sólido em eletrificação e sustentabilidade. -- Anunciou com orgulho sua incursão na categoria de peso médio com o lançamento da motocicleta Mavrick 440. Com a Mavrick 440, uma nova tecnologia de referência está abrindo caminho para inovações, uma mistura perfeita de design dinâmico e a confiabilidade característica pela qual a Hero MotoCorp é conhecida. -- Revigora o segmento sempre popular de 125cc com o lançamento da Hero Xtreme 125R.

-- Apresentou seus três primeiros protótipos das motocicletas flex, à base de etanol: Hero HF Deluxe, Splendor+ e Glamour, de acordo com a Iniciativa de Veículos Flex do governo da Índia. -- Apresentou a Vida V1 Coupe, que oferece uma mistura perfeita de praticidade e autoexpressão, e dois conceitos de veículos elétricos: a Lynx e a Acro. Ambos produtos foram desenvolvidos no centro de P&D europeu da empresa, o Tech Center Germany. -- Exibiu scooters prontas para produção - a Xoom 125 e a Xoom 160.

-- Apresentou a Concept 2.5R XTunt premium de alta capacidade. O Sr. Niranjan Gupta, CEO da Hero MotoCorp, afirmou: "A Hero World não é só para mostrar veículos de ponta; é para apresentar um espectro de soluções avançadas que atendem às diversas necessidades dos nossos clientes. De motocicletas premium que redefinem a elegância a soluções de mobilidade de massa que se dedicam ao pulso de uma nação, nosso compromisso com a inclusividade é inabalável".