Comunicado do Business Wire :HD Immune GmbH

A HD Immune GmbH (HDI), uma empresa privada de biotecnologia que desenvolve novos tratamentos com anticorpos para a doença de Huntington, anuncia o início das operações de seus dois fundadores, Dr. Stefan Bartl e Dr. Lionel Wightman. A HDI adquiriu as patentes e os ativos do programa para a doença de Huntington da AFFiRiS AG. A HDI também fechou uma rodada de financiamento pre-seed (pré-semente) com um anjo-investidor austríaco e recebeu um subsídio pre-seed (pré-semente) - do Austria Wirtschafts Service (AWS). Além disso, a HDI anuncia a candidatura bem-sucedida ao programa Comet24 do Centro Austríaco de Biotecnologia Industrial (acib), permitindo que a HDI colabore com o Instituto de Biotecnologia Molecular (BOKU, Universidade de Recursos Naturais e Ciências da Vida, Viena) para os programas de pesquisa da HDI.

Dr. Stefan Bartl, CEO da HDI, comenta: "Com a aquisição do programa de doença de Huntington que eu estava desenvolvendo anteriormente na AFFiRiS AG, a HD Immune começa em uma posição em que temos dados pré-clínicos muito impressionantes que demonstra a eficácia do tratamento do modelo transgênico da Doença de Huntington com nosso principal anticorpo monoclonal C6-17, que foi publicado recentemente. Estamos no processo de humanizar esse anticorpo para o tratamento de pacientes com o objetivo de retardar a progressão da doença, aumentando assim a qualidade de vida do paciente. Atualmente, não existem terapias disponíveis que possam tratar diretamente a proteína Huntingtina mutante para os pacientes."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A nova publicação pré-clínica da HD Immune pode ser encontrada na página da empresa na internet para download: www.hdimmune.com