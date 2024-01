Colapso de mina de ouro no Mali deixou mais de 70 mortos

Setenta e três pessoas morreram no desabamento de uma galeria de uma mina de ouro no oeste do Mali na última sexta-feira (19), disseram à AFP um encarregado de uma empresa de mineração local e um vereador do município nesta quarta (24).

"Começou com um barulho. A terra começou a tremer. Eram mais de 200 garimpeiros. O trabalho de busca terminou. Encontramos 73 corpos", disse à AFP Oumar Sidibé, um dos responsáveis pelos garimpeiros de Kangaba.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um vereador local confirmou o trágico balanço.