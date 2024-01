China retoma laço diplomático com Nauru após arquipélago romper com Taiwan

A China e Nauru retomaram as relações diplomáticas nesta quarta-feira, 24, após o pequeno arquipélago da Oceania romper as relações com Taiwan no início do mês, em mais um passo do esforço de Pequim para isolar o governo democrático de Taipei.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, reuniu-se com o ministro das Relações Exteriores e Comércio de Nauru, Lionel Aingimea, em Pequim. Wang disse que a retomada dos laços "demonstra mais uma vez ao mundo que a adesão ao princípio de que há uma só China é uma tendência histórica irresistível".

Aingimea disse que Nauru reconhece Taiwan como uma parte da China, apesar do fato de a República Popular da China nunca ter governado a ilha e de os 23 milhões de habitantes taiwaneses rejeitarem esmagadoramente as reivindicações de Pequim sobre sua soberania.